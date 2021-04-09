Еще в трех субъектах России ввели особый противопожарный режим

В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны России заявили, что еще в трех регионах страны был установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент этот режим установлен на территории шести субъектов.

«Введен ОПР в шести субъектах России: на всей территории Еврейской АО, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырех районах Республики Алтай, в 15 районах Амурской области, в одном районе Хабаровского края», — уточняется в заявлении Авиалесоохраны.

Кроме того, там добавили, что, по данным на 0.00 пятницы, 9 апреля, всего в России действовали восемь лесных пожаров, площадью 147 га.

Летом 2020 года на фоне распространяющихся лесных пожаров режим ЧС был объявлен в восьми регионах страны.