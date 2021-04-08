РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и немецкое правительство начали переговоры по соглашению о поставках рссийской вакцины «Спутник V» в Германию. Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter.

«РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины «Спутник V» для Германии», — говорится в сообщении.

В ФРГ коронавирусом заразились 2 948 889 человек, умерли 77 857 пациентов.

Ранее сообщалось, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Также стало известно, что Германия готовится к переговорам с РФ о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V» на федеральном уровне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».