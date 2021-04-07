В электронном сертификате вакцинированного укажут сведения загранпаспорта

В электронном сертификате человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19, может содержаться информация о загранпаспорте. Для этого надо заполнить сведения на портале государственных услуг, сообщается на сайте Минцифры.

«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — уточнил замглавы ведомства Олег Качанов.

Заместитель главы Минцифры отметил, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируют с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала для путешествий.

Во время тестирования нового сервиса в сертификате указывали данные российского паспорта.

Ранее говорилось, что сертификаты вакцинации появятся в ЕС к 15 июня. По словам комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, документ будет необязательным, но авиакомпании могут требовать его наличие.

Кроме того, Россия разрабатывает проект сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.