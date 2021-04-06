Часть жилого дома обрушилась в красноярском Канске

В Канске Красноярского края обрушилась часть жилого двухэтажного кирпичного дома. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на прокуратуру региона.

Как сообщается, обрушение произошло по адресу: улица Красноярская, дом 11. По информации прокуратуры, там обрушилась одна угловая квартира и санузел.

«Пострадавших пока нет», — сказала сотрудник прокуратуры.

По ее словам, на месте работают исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и его заместитель.

Как рассказала собеседник агентства, по факту обрушения квартиры прокуратура уже организовала проверку. Она указала, что действиям должностных лиц администрации Канска о признании данного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей дадут оценку.

«Дом был признан подлежащим реконструкции, но прокуратура не согласилась и направила в суд иск о сносе этого дома. Иск еще на рассмотрении», — пояснила представитель ведомства.

Она уточнила, что в доме есть 30 квартир, количество жильцов выясняется. Прокурор края взял на особый контроль вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, которые просиживают в доме, добавила работник ведомства.

В конце января сообщалось, что четырехэтажное здание обрушилось в Вышнем Волочке Тверской области.