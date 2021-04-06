Премьер Грузии заразился коронавирусом

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил грузинский Первый канал.

Отмечается, что инфекцию у него обнаружили в ходе планового тестирования.

По данным телекомпании, политик чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

За последние 24 часа в Грузии выявили 897 случаев COVID-19, это самый высокий показатель за последнее время. При этом выздоровели 196 человек, 10 пациентов скончались.

Днем ранее в республике было зарегистрировано 228 случаев инфекции.

Всего в Грузии с начала эпидемии выявлено 284 958 случаев заражения коронавирусом, из которых 275 220 вылечились и 3832 человека скончались.

В настоящее время в режиме карантина находятся 191 человек, в стационаре под наблюдением — 1892 человека, в ковид-гостинице — 269 человек.