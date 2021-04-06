В России выявили 8 328 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 328 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 646 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 389 пациентов, полностью выздоровели 8 902 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 747), Санкт-Петербурге (702), Московской области (533), Нижегородской области (241) и Ростовской области (238).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 597 868 случаев коронавирусной инфекции, из них 101 106 — с летальным исходом. Вылечились 4 220 035 человек.

Ранее врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, когда лучше вакцинироваться людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.