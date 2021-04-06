Спикер ГД рассказал о состоянии пострадавшей в аварии с блогером Билом

Одна из пострадавших в аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, виновник аварии регулярно безнаказанно публиковал в интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД и ему все сходило с рук. Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа», — написал Володин.

По его словам, в течение весенней сессии Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

1 апреля пять легковых машин столкнулись на Садовом кольце. Инцидент произошел на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

Водитель одной из машин совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.