В Колумбии больше 1,6 миллиона человек остались без света

Более 1,6 млн человек на западе Колумбии остались без света, сообщила газета El Tiempo.

Отключение электричества произошло из-за аварии в департаменте Нариньо — взорвался трансформатор, из-за чего все 64 муниципалитета оказались обесточены.

В настоящий момент идут восстановительные работы. Что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее около четверти потребителей электроэнергии в американском штате Техас остались без света и тепла из-за прошедшей ранее снежной бури.

В штате 3,2 млн человек остались без электричества. Всего в Техасе около 12,4 млн отслеживаемых потребителей сети. Жители грелись в машинах. Кроме того, замерзали водопроводные трубы. Многие магазины закрылись.

В это время в регионе сохранялись холода: в столице Остин температура опустилась до -5°C, в Далласе — до -8°C. За пределами городов воздух, как правило, еще холоднее.