Французских министров заподозрили в причастности к подпольным вечеринкам

Во Франции министров подозревают в участии в подпольных вечеринках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал М6, который опубликовал кадры со скрытой камеры.

Французский телеканал отмечает, что ресторан, в котором застали министров, находится в дорогом квартале Парижа.

СМИ также узнало, что персонал заведения, а также его посетители не соблюдали дистанцию и были без защитных масок.

Один из организаторов запрещенных вечеринок рассказал в интервью, что в мероприятиях участвовали несколько членов правительства Франции.

После этого префект полиции Парижа получил поручение от главы МВД Франции Жеральда Дарманена с просьбой проверить приведенные телеканалом факты.

«Если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов», — написал Дарманен в своем Twitter.

Ранее Франция выступила против немедленной всеобщей вакцинации.