Патриарх Кирилл принял решение о лишении сана протодиакона Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

Такой вердикт был вынесен после издания указа об извержении Кураева из сана.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — говорится на сайте.

Ранее в РПЦ предупредили, что Кураева могут отлучить от Церкви.

29 декабря прошлого года стало известно, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, до утверждения оно может быть обжаловано.

12 января Кураев направил апелляцию на решение церковного суда о лишении его сана.