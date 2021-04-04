Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 миллионов

За сутки число заражений коронавирусом в мире увеличилось на 510 тысяч, превысив таким образом 130 миллионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 10,1 тысячи, до 2,84 миллиона. Больше 34% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (177 098), на втором месте — Европа (169 858), на третьем — Юго-Восточная Азия (103 810).

На первом месте по распространению коронавируса находятся США, там с начала пандемии заразились 30 304 462 человека. Далее следуют Бразилия (12 910 082), Индия (12 485 509), Франция (4 665 709), Россия (4 580 894) и Великобритания (4 357 095).

Ранее эпидемиолог сообщил, что в США началась четвертая волна коронавируса. Он также подчеркнул, что «в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии». В то же время эпидемиолог считает хорошей новостью, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против британского штамма.