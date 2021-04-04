В Чехии человек погиб при столкновении поездов

В Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии столкнулись два грузовых поезда, из-за чего погиб машинист одного из них. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик, пишет РИА «Новости».

«По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался», — сказал Воленик.

По его словам, один из поездов перевозил газ пропан-бутан, из-за чего начался пожар. Специалисты быстро потушили огонь, перевозимый груз не пострадал.

Второй машинист получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице. На месте аварии работают пожарные, они разбирают завалы из сошедших с рельсов вагонов. Также прибыли представители управления железных дорог, они будут выяснять обстоятельства аварии.

Ранее на юге Египта столкнулись два пассажирских поезда, в результате 32 человека погибли и как минимум 66 пострадали.