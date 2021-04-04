Москву ожидает «барическая пила»

В конце следующей недели в Москве ожидается «барическая пила»: в четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, в пятницу увеличится до 755 миллиметров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».

По его словам, резкая смена воздушных масс будет сопровождаться существенными перепадами давления.

«В четверг показания барометров рухнут с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу взметнутся вверх уже до 755 миллиметров ртутного столба, в выходные – до 760 миллиметров», — сказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что суточный перепад будет достигать почти 30 миллиметров ртутного столба, что скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток», — сказал он.

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