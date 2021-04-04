Каждый третий россиянин боится одиночества

Треть россиян боятся остаться в одиночестве, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

34% признались, что опасаются остаться в одиночестве, 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, еще 23% заявили, что скорее боятся одиночества. При этом среди женщин опасающихся одиночества больше, чем среди мужчин (38% против 32%). Без постоянного общения с близкими чаще других не могут прожить люди в возрасте от 35 до 44 лет и граждане с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.

Больше всего одиночества опасаются россияне, работающие воспитателями (67%), врачами (49%), бухгалтерами (44%), менеджерами по закупкам (43%), кладовщиками и комплектовщиками (по 41%).

Вероятность остаться одному не смущает 68% мужчин и 62% женщин. Чаще всего это респонденты до 24 лет или люди с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей. Не боятся одиночества бармены, программисты, дизайнеры и грузчики.

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