В Москве в воскресенье ожидается до +8°С

В Москве в воскресенье, 4 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +8... +10°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1... -3°С. Показатели скорости и направления ветра сохранятся.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, а вечером — 744 мм ртутного столба.

Синоптики объявляют «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.