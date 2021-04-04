Винтажный катридж с Super Mario Bros. продали на аукционе за 660 тыс. долларов

Аукционный дом Heritage Auctions разыграл катридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года выпуска, финальная сумма аукциона составила 660 тыс долларов. Об этом сообщается на страничке аукциона в Twitter.

Аукцион, прошедший в Далласе, штат Техас, установил новый мировой рекорд среди продаж видеоигр. В 2020 году за копию той же Super Mario Bros. один из участников аукциона заплатил 114 тыс. долларов.

«Поскольку производственное окно для этой копии и других подобных ей было очень коротким, найти другую копию из этого же серийного выпуска в аналогичных условиях было бы похоже на поиск единственной капли воды в океане», — заявила Валари МакЛеки, специалист по видеоиграм Heritage Auctions.

По сообщению Associated Press, катридж находится в идеальном состоянии, не распакованный с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.

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