Крупный пожар в Нижнем Новгороде потушен

Пожар на складе с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, охвативший площадь более 3,5 тыс. кв. метров, ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 01:17 мск объявлена ликвидация открытого горения», — указано в сообщении.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 22.50 мск. Специалисты выехали по адресу улица Монастырка, дом 20.

«Происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации, площадь пожара 3 500 кв. метров», — сказали в МЧС.

О пострадавших и ущербе не сообщается. Что стало причиной пожара, также пока неизвестно.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелись ангары на площади 3,5 тыс. кв. метров.