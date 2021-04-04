В Госдуме предложили наградить росгвардейцев, штурмовавших дом «мытищинского стрелка»

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сотрудников Росгвардии, которые участвовали в спецоперации по задержанию «мытищинского стрелка» Александра Барданова нужно представить к ведомственным и государственным наградам. Об этом он заявил в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

«Я думаю, будет правильно, если бойцов, сотрудников Росгвардии, ну а в СОБРе служат те, кто имеет офицерские звания, тех, кто непосредственно руководил и участвовал в этой операции, представить к награде ведомственной, а наиболее отличившихся - государственной», — сказал Хинштейн.

Он также заявил, что на следующей неделе переговорит насчет этой инициативы на встрече с руководством Росгвардии.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

В ходе перестрелки и начавшегося пожара Барданов погиб.

Ранее адвокат «мытищинского стрелка» пожаловался на разгром со стороны силовиков.