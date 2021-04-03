Во время протестов в Белфасте восемь полицейских получили ранения

Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны. Об этом сообщила полиция города в Twitter.

Отмечается, что небольшой местный протест в пятницу вечером, 2 апреля, в кратчайшие сроки перерос в нападение на полицию.

Участники протеста бросали в правоохранителей предметы, в том числе тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.

По данным полиции, офицеры получили ожоги, травмы головы и ног. На месте протестов задержали семь человек.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина на вечеринке произошла стрельба. В результате происшествия погибли три человека. При этом известно, что злоумышленник целился по меньшей мере в семерых присутствующих.

До этого в результате стрельбы в городе Ориндж в американском штате Калифорния погибли четыре человека.