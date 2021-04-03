Предполагаемого убийцу телеведущего Кокурхоева задержали в Москве

В Новой Москве задержали предполагаемого убийцу ингушского телеведущего и спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева — Ризвана Котиева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным следствия, 1 января 2017 года Кокурхоев был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, он скончался в больнице Сунженского района в Ингушетии, не приходя в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» Уголовного кодекса России.

В дальнейшем следователям удалось выяснить, что ранил журналиста в ходе бытовой ссоры 26-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся с места инцидента вместе со своим отцом. 5 января 2017 года правоохранители задержали и доставили в отдел полиции Ингушетии 60-летнего отца преступника — Руслана Джамалдинова, суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Котиев с тех пор находился в федеральном розыске.