Мужчина погиб под колесами поезда в районе станции Новогиреево в Москве

Мужчина погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД утром в субботу, 3 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

По данным службы, смертельную травму получил россиянин 1987 года рождения.

Других подробностей не приводится.

В январе сообщалось, что в Москве мужчина попал под колеса электрички на станции Дегунино, он остался жив. Электричка следовала по маршруту Кубинка — Лобня.

До этого 11-летний мальчик попал под поезд в районе третьего пути перегона железнодорожных станций Проспект Славы — Санкт-Петербург-Товарный-Витебский в Санкт-Петербурге.