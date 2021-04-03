В Москве коронавирус выявили у 2 011 человек за последние сутки

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 2 011 человек, из них 892 госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в столице был зафиксировано 1 764 случая COVID-19.

В общей сложности с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 1 032 666 случаев коронавируса, вылечились 948 945 пациентов, скончались — 16 816.

При этом за последние 24 часа зафиксировано 52 летальных исхода, выздоровел 1 151 пациент.

Пока Москва занимает первое место в России по количеству заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России выявили 9 021 новый случай коронавируса.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 572 077 случаев коронавирусной инфекции, из них 100 017 — с летальным исходом. Вылечились 4 195 869 человек.