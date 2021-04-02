Бутина рассказала, что сообщило ей руководство ИК-2 о ситуации с Навальным

Руководство покровской исправительной колонии №2 сообщило члену Общественной палаты России Марии Бутиной, что находящегося в ИК Алексея Навального не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но от предложенного лечения он якобы отказался, передает «Интерфакс».

В телеграм-канале Навального сообщение о том, что его в колонии посетила Бутина, появилось 1 апреля.

«Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», - сказала Бутина после визита.

Она добавила, что, в соответствии с законом, «личных врачей ему в колонию никто не пропустит».

Бутина также узнала, что Навальный отказался от приема «Диклофенака», поскольку посчитал, что от него поднимется давление.