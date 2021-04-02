Пожар в кардиоцентре в Благовещенске потушили

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Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отметили в ведомстве, пожар полностью потушен.

В министерстве добавили, что в ликвидации возгорания приняли участие 59 пожарных.

В пятницу, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Открытое горение было зафиксировано на кровле здания. Из здания были эвакуированы 120 человек, пациентами из которых являются 70 человек, а остальные — персонал центра.