Кардиохирургический центр горит в Благовещенске

В Благовещенске пожар начался в здании кардиохирургического центра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

Как отметили в ведомстве, на кровле здания было зафиксировано открытое горение, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

При этом в заявлении не уточняется информация о площади и причинах начала пожара. Кроме того, в публикации не приводятся данные о пострадавших.

Спасатели проводят эвакуацию пациентов и работников центра.

На месте работают 35 человек личного состава, к месту прибыл замначальника ГУ МЧС России по Амурской области по Государственной противопожарной службе Константин Рыбалко. В тушении задействованы 11 единиц техники.

Ранее в Москве произошел пожар в онкоцентре, в результате которого погибли два человека.