В России стартовал пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний

Пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний начинается в России 1 апреля, передает ТАСС.

Его первыми участниками станут работники авиационного и железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, в рамках проекта будут организованы медосмотры работников, чтобы выявить возможные ранние признаки профессиональных заболеваний. Такие сотрудники пройдут профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования (ФСС). Продолжительность лечения составит 18 дней, на этот период работникам дадут дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, им возместят стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно.

Финансировать проект будет ФСС. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено более 18,5 млн рублей.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что участниками проекта будут работники, у которых еще нет подтвержденного диагноза профессионального заболевания, однако наблюдается формирование предпосылок их возникновения и признаков неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.