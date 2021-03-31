СМИ: из конгресса США эвакуируют людей из-за подозрительного предмета

Полиция эвакуирует людей из здания конгресса США из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что подозрительная посылка находится около конференц-зала внутри здания. Другие детали не уточняются.

Ранее из-за подозрительной находки эвакуировали северный вокзал Парижа. Здание было оцеплено. Эвакуация коснулась половины вокзала. В результате случившегося никто не пострадал.