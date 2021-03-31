В мире за сутки выявили более полумиллиона заражений коронавирусом

В мире за сутки выявили 509 тыс. заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Также за прошедшие 24 часа скончались 8,8 тыс. пациентов. Таким образом, с начала пандемии заболели 127,87 млн, умерли 2,79 млн человек.

45% новых случаев приходятся на Европу (230 467), на втором месте — Северная и Южная Америка (149 102), на третьем — Юго-Восточная Азия (63 837).

На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США (30 030 084 случая). Далее следуют Бразилия (12 573 615), Индия (12 149 335), Россия (4 545 095), Франция (4 510 740), Великобритания (4 341 740).

Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных. Препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

После этого несколько стран изъявили желание купить российскую вакцину от COVID-19 для животных.