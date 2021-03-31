Стремление Запада навязать арабским странам свою идеологию является ошибкой, считает эксперт

Навязывание Западом своей модели демократии арабским странам — это ошибка, поскольку такой образец не учитывает особенности ближневосточных государств и может привести к новым проблемам в регионе. Такое мнение выразила в среду президент Политического центра ОАЭ Эбтесам Аль-Кетби, выступая по видеосвязи на проходящей в Москве Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Эксперт подчеркнула, что не собирается преуменьшать значение западной модели демократии, однако, по ее словам, «на Западе хотели бы или же предполагали бы, чтобы человеческая история шла одним путем, путем западной демократии, чтобы в конечном итоге этим же путем шли все народы и страны, чтобы таким же образом были [организованы в странах] и выборы».

«В этом и заключается проблема западного образа мышления. Они [на Западе] стараются, так сказать, загнать наш регион в прокрустово ложе, в эту узкую колодку и представить западный опыт», — цитирует ее ТАСС.

По словам аналитика, «такое мерило является на самом деле ошибкой и представляет собой большую проблему».

«То есть проблему того, каким образом Запад на самом деле понимает или не понимает наши проблемы, наши кризисы, что на самом деле приводит к еще новым проблемам и кризисам в нашем регионе», — добавила аналитик.

Аль-Кетби считает, что арабские страны должны идти своим собственным путем, а не следовать чьей-то модели. «Я бы хотела следовать такой модели, которая соответствует моей культуре, социальной структуре, политике. Нужно обладать конкретным знанием арабских реалий», — подчеркнула специалист.