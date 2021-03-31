Более 5 тыc. человек покинули свои дома в захваченном боевиками городе Пальма

Порядка 5 300 человек покинули свои дома в захваченном боевиками городе Пальма на севере Мозамбика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управлении по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) ООН.

Отмечается, что беженцы уже прибыли в районы Нангаде, Муэда, Монтепуэс и Пемба.

Предполагается, что число сбежавших может быть еще больше.

«У нас есть информация, что тысячи других людей добираются до более безопасных мест пешком, на лодках и автобусах», — сказал представитель УВКБ ООН Савиану Абреу.

29 марта стало известно, что боевики захватили город Пальма в Мозамбике и почти разрушили его. Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.

После произошедшего глава министерства иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силву заявил, что Лиссабон планирует отправить своих военных в Мозамбик.