Обвиняемого в шпионаже российского дипломата выдворят из Италии

Российского дипломата, которого ранее задержали по обвинению в шпионаже, выдворят из Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что итальянский офицер, помимо секретных документов своей страны, якобы передавал российскому гражданину секретные данные из НАТО, «тем самым поставив под угрозу не только национальную безопасность Италии, но и безопасность других государств». Об их контактах итальянские спецслужбы узнали несколько месяцев назад.

По данным газеты, россиянина выдворят из Италии в связи с тем, что его дипломатический статус делает его арест невозможным.

Ранее сообщалось, что посол России вызван в МИД Италии после задержания подозреваемого в шпионаже российского дипломат.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.