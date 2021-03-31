В Риме задержали двух военных по подозрению в шпионаже в пользу России

Двух человек задержали в ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление спецподразделения карабинеров ROS.

Отмечается, что были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, дислоцированный в итальянском государстве и работающий в посольстве России в Риме.

По данным газеты, итальянский военный передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.

По завершении официальных процедур, проведенного карабинерами и разведывательными службами, итальянский капитан был арестован, в то время как положение российского гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины.