Мурашко привился от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Я вакцинировался», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, не переболел ли он сам COVID-19.

Ранее Мурашко заявил, что в России достаточно вакцин от коронавируса.

Также министр сообщал, что Россия планирует привить от коронавирусной инфекции 30 млн человек до 15 июня.

В настоящее время в стране зарегистрированы такие вакцины от COVID-19 как «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак», которую создал Центр имени Чумакова РАН.

29 марта стало известно, что Центр имени Гамалеи направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», являющуюся облегченным вариантом препарата «Спутник V».

Согласно последним данным, в России выявили уже 4 536 820 случаев COVID-19, вылечились 4 155 996 пациентов, скончались 98 442 человека.