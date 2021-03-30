Помпео раскритиковал ВОЗ после публикации доклада о COVID-19

Экс-госсекретарь США Майк Помпео у себя в Twitter подверг критике доклад экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в поддержке китайской «дезинформационной кампании».

«Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ», — добавил он.

По мнению Помпео, источником COVID-19 является институт вирусологии в Ухане.

Доказательств «сговора» между председателем ВОЗ Аданомом Гебреисусом и Си Цзиньпином экс-госсекретарь США не предоставил.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая. Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.