«Мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую

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В коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу по сотрудникам силовых структур в поселке Новые Вешки, может располагаться подпольная оружейная мастерская, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в своем коттедже он мог организовать мастерскую по изготовлению и переделке оружия, а также взрывчатых веществ для их последующей продажи. Очевидно, что там были складированы гранаты и оружие», — заявил источник.

По данным МВД, на Барданова официально зарегистрированы шесть единиц оружия: охотничье гладкоствольное ружье, охотничья винтовка, три охотничьих карабина и один пистолет. Барданов исправно соблюдал оружейное законодательство.

«Все разрешения он продлевал и проходил медкомиссию, которая, получается, не выявляла у него психических отклонений», — уточнили в МВД.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме в поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Ранее в доме «мытищинского стрелка» начался пожар.