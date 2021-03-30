Мурашко: говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сообщает ТАСС со ссылкой на программу «Док-ток» на Первом канале.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — заявил он.

Также Мурашко рассказал о том, что клинические испытания вакцины от COVID-19 среди детей могут начаться в ближайшие два месяца. Кроме того, отметил глава минздрава, в России достаточно вакцин от коронавируса.

При этом, несмотря на наличие запасов вакцины, в России нет программы вакцинации от коронавируса для иностранцев.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что третьей волны коронавируса в РФ не будет.

По словам академика РАН Вадима Покровского, в Москве в начале марта антитела к коронавирусу были выявлены у 40% населения. Академик добавил, что количество привитых быстро увеличивается, поэтому он рассчитывает, что к маю у 60% населения появится иммунитет к COVID-19.