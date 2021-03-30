Эксперт рассказала о заседании Совета по межнациональным отношениям

Президент «Гильдии межэтнической журналистики» Марагрита Лянге в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, как прошло заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Спикер отметила, что в ходе встречи обсуждались три блока вопросов. Первый касался укрепления общероссийской гражданской идентичности. В этом блоке, по ее словам, говорили, в частности, о переписи населения, о гражданской нации, о проблемах, угрозах.

Второй блок был посвящен образовательным вопросам. «Именно в том контексте, что образование как инструмент гармонизации межнациональных отношений, особенно в части социальной адаптации детей мигрантов. Эта проблема очень актуальна, особенно в городах-миллионниках. Здесь президент очень определенно высказал свою позицию по поводу того, что должны быть школьные программы, которые могли бы помочь детям мигрантов социально адаптироваться», — рассказала она.

Лянге добавила, что прозвучала также важная мысль о том, что «в школах должно быть такое соотношение детей принимающей стороны — местных жителей — и детей мигрантов, чтобы последние могли интегрироваться и не было перекосов».

Третьим блоком стала тема создания и продвижения проектов этнокультурного туризма в субъектах РФ. «По этому вопросу я позволила себе взять слово, потому что есть что сказать. Я считаю, что это очень мощный драйвер развития туризма. У нас колоссальный потенциал: уникальные ландшафты, красота природы, этническое многообразие. Если все это соединяется, то это может быть бомбическая история, которую мы пока не использовали», — обратила внимание спикер.

Она добавила, что весь внутренний туризм «не был в зоне внимания». «На нашем заседании президент поддержал инициативу по развитию этого этнокультурного туризма по знакомству людей культурным разнообразием через объекты, этнопарки и т.д. Я надеюсь, что это будет импульсом к развитию, и через год-два у нас будет огромное количество маршрутов, и не будет желания и необходимости летать куда-то в далекие края за границу», — заключила Лянге.