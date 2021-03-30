Путин рассказал, сколько детей-мигрантов должно быть в российских школах

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что детей-мигрантов в российских школах должно быть столько, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что нужно не допустить ситуации, как в США и Европе, где целые школы комплектуются только детьми-мигрантами.

Путин заявил, что нельзя допустить такое развитие событий.

«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде», — сказал президент.

По его словам, важно чтобы дети погружались не только в языковую среду, но и в систему российских ценностей.

Ранее Путин раскритиковал использование слов «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений. По его словам, это «не радует ухо нормального человека». Общаясь с лауреатами конкурса «Учитель года», президент обратил внимание на название лицея в Ростовской области, где преподает математику победитель соревнования Михаил Гуров — Лицей классического элитарного образования.