Седьмая серия фильма митрополита Тихона о февральской революции вышла на «России 24»

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Верховный главнокомандующий император Николай II (в центре), обсуждает план боевых действий с... Верховный главнокомандующий император Николай II (в центре), обсуждает план боевых действий с...
Верховный главнокомандующий император Николай II (в центре), обсуждает план боевых действий с...
РИА «Новости»

В эфире телеканала «Россия 24» во вторник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Седьмая серия называется так: «Генерал фон Людендорф: «Наше поражение казалось неминуемым».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

О положении в начале войны свидетельствовала публикация в одной из петербургских газет о том, что в продаже нет ананасов, говорит автор фильма. «Да и мороженое, и лимоны слишком дороги», — отмечалось в публикации.

Экономика России, конечно же постарадала, как и все экономики стран-участниц Первой мировой, констатирует митрополит Тихон. А вот с экономикой США — все получилось совсем наоборот, подчеркивает он.

«Однако, российская экономика выдержала расходы на войну», — пояснил митрополит Тихон.

По ходу войны Николай Второй взял на себя функции главнокомандующего, и зачастую шел наперекор советам своего генштаба, отмечает автор фильма.

Так, например, Луцкий прорыв был самым ответственным образом разработан императором и генералом Брусиловым, а в результате наступления в 1916 году армия Австро-Венгрии фактически была разбита.

Все это привело к тому, что командующий немецкой армией генерал фон Людендорф: «Наше поражение казалось неминуемым».

«Но поражения Германии не произошло. Общество, прогрессивное общество, то самое — скрытое и прекрасное квазигосударство, стремящееся создать свободную и прекрасную новую Россию, довели страну до того, что в конце концов сменщики этого нашего либерального временного правительства, большевики заключили Брестский договор с уже умирающей тогда Германией и сдали ей всю свою победу, и отдали огромные русские территории, включая Украину, Прибалтику…», — напомнил автор фильма.

Это была страшная и беспрецедентная история. Та самая абсурдная история, о которой мы так часто говорим, вспоминая февральские события», — отметил митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.