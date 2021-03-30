Седьмая серия фильма митрополита Тихона о февральской революции вышла на «России 24»

В эфире телеканала «Россия 24» во вторник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Седьмая серия называется так: «Генерал фон Людендорф: «Наше поражение казалось неминуемым».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

О положении в начале войны свидетельствовала публикация в одной из петербургских газет о том, что в продаже нет ананасов, говорит автор фильма. «Да и мороженое, и лимоны слишком дороги», — отмечалось в публикации.

Экономика России, конечно же постарадала, как и все экономики стран-участниц Первой мировой, констатирует митрополит Тихон. А вот с экономикой США — все получилось совсем наоборот, подчеркивает он.

«Однако, российская экономика выдержала расходы на войну», — пояснил митрополит Тихон.

По ходу войны Николай Второй взял на себя функции главнокомандующего, и зачастую шел наперекор советам своего генштаба, отмечает автор фильма.

Так, например, Луцкий прорыв был самым ответственным образом разработан императором и генералом Брусиловым, а в результате наступления в 1916 году армия Австро-Венгрии фактически была разбита.

Все это привело к тому, что командующий немецкой армией генерал фон Людендорф: «Наше поражение казалось неминуемым».

«Но поражения Германии не произошло. Общество, прогрессивное общество, то самое — скрытое и прекрасное квазигосударство, стремящееся создать свободную и прекрасную новую Россию, довели страну до того, что в конце концов сменщики этого нашего либерального временного правительства, большевики заключили Брестский договор с уже умирающей тогда Германией и сдали ей всю свою победу, и отдали огромные русские территории, включая Украину, Прибалтику…», — напомнил автор фильма.

Это была страшная и беспрецедентная история. Та самая абсурдная история, о которой мы так часто говорим, вспоминая февральские события», — отметил митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.