Силовики штурмуют дом в Мытищах, откуда ведется стрельба

Сотрудники силовых структур начали штурм дома в подмосковных Мытищах, откуда неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Начался штурм», – рассказал собеседник агентства.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, в настоящее время в заложниках остается один мужчина.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше четырех часов.