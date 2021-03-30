В России выявили 8 277 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8 277 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 были зафиксированы в 84 российских регионах, 12,2% заболевших не имели симптомов коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки скончались 409 человек с коронавирусом, полностью выздоровели 9 588 человек.

За весь период пандемии COVID-19 заразились 4 536 820 россиян, 98 442 из них скончались, вылечились 4 155 996 человек.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил нежелание граждан страны проходить вакцинацию от коронавируса. По его словам, это объясняется «национальными особенностями».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.