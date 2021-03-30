Песков назвал условия победы над коррупцией

Для победы над коррупцией необходимо создать в обществе нетерпимость к этому явлению, а также обеспечить неотвратимость наказания за взяточничество, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Чтобы бороться с этим злом, в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся <...> Разумеется, должна быть неотвратимость наказания. И безупречность законов и правил <...> На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, чтобы взятки не брали, «их надо перестать давать». Кроме того, важно исключить возможность двойного прочтения законодательных норм и исключить из правил невыполнимые условия, порождающие коррупцию.

При этом Песков обратил внимание на то, что в настоящее время ни одна страна мира не смогла полностью победить коррупцию.

«Мы с вами видим обвинительные приговоры и расследования в европейских странах, в Китае, в США в отношении самых высоких государственных чиновников», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

17 марта на коллегии Генеральной прокуратуры российский президент Владимир Путин призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией.