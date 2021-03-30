СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщает ТАСС.

Так, уголовное производство инициировано по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

В следствии уточнили, что версия с утечкой газа является основной предполагаемой версией произошедшего.

При этом источник в качестве еще одной версии назвал суицид жильца квартиры.

Ранее стало известно, что в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А. Из под завалов достали женщину, она была передана медикам. Погибшим числится один мужчина. Кроме того, число пострадавших при взрыве в доме в Татарстане выросло до семи.