В ВОЗ допустили, что рынок в Ухане не был источником коронавируса

Международная группа экспертов ВОЗ допускает, что коронавирус распространился не с рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет экспертов.

Как выяснили эксперты, многие первые заражения произошли из-за этого рынка. В то же время многие другие случаи были связаны с другими местами торговли, а некоторые вообще произошли по другим причинам.

«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года) может составлять случаи, не связанные с рынком «Хуанань», что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок «Хуанань» не был первоначальным источником вспышки», — говорится документе.

Подчеркивается, что однозначно установить роль рынка «Хуанань» в распространении заболевания нельзя.

Специалисты ВОЗ считают наиболее вероятной версией передачу коронавируса от летучих мышей человеку, в то время как его утечка из лаборатории, наоборот, «крайне маловероятна».

Ожидается, что ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта.

В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае около месяца, чтобы понять происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего выдвинула гипотезы. Самой вероятной причиной считают торговлю дикими животными либо на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, либо где-то поблизости.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.