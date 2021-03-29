В Казани слон напал на рабочего в цирке

В Казани слон напал на сотрудника местного цирка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

Отмечается, что животное оттолкнуло рабочего, когда тот подошел к слону. Пострадавшего госпитализировали, медики оценили его состояние здоровья как средней тяжести.

В цирке подтвердили информацию о произошедшем, но рассказать подробности отказались.

Это не первый подобный случай со слонами из казанского цирка.

21 марта на представлении в цирке татарстанской столицы слоны подрались во время представления. Один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.

По словам дрессировщика слонов Московского цирка Никулина Андрея Дементьева-Корнилова, слонихи выясняли отношения. У слонов матриархат и бывает так, что они «делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин».