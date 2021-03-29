В метро Москвы было остановлено движение поездов между станциями Киевская и Курская

На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена было остановлено движение поездов между станциями Киевская и Курская из-за оказавшегося на пути человека. Об этом сообщается на странице столичного метро в Twitter.

В настоящее время движение на линии уже восстановлено и вводится в график.

До этого в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Информации о пассажире на путях или о его состоянии здоровья не приводится.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы зафиксировали рекордное с начала пандемии число поездок.