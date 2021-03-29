В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности

В Подмосковье задержали семейную пару, обвиняемую в убийстве двух человек 17 лет назад. Об этом сообщили РИА «Новости», ссылаясь на старшего помощника руководителя регионального главка СК РФ Ольгу Врадий.

«Они обвиняются в организации убийства группой лиц и убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — сказала Врадий.

Отмечается, что задержания прошли в Наро-Фоминске. Супругов арестовали.

По данным следствия, в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую и привлекли к этому двух соучастников. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку, затем убили и супруга.

Врадий добавила, что после совершенного преступления был задержан только один из исполнителей, который уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. Супруги и один из исполнителей скрылись и были объявлены в федеральный розыск.