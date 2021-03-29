Томские полицейские разыскивают разгромивших офис партии «Новые люди»

Полиция в Томске разыскивает злоумышленников, которые напали на местный офис партии «Новые люди» на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Томской области.

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД по Советскому району поступило сообщение о порче имущества в здании по адресу проспект Комсомольский 53.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

В соцсетях партия «Новые люди» сообщила, что в их офисе, находящемся в здании по этому адресу, неизвестные в ночь на субботу, 27 марта, разбили стеклянную дверь и окна, сняли табличку, а внутри разбросали всю мебель.

При этом в партии уточнили, что все вещи остались на месте, поэтому вряд ли злоумышленники нацеливались на кражу. Предполагается, что произошедшее было «акцией устрашения».