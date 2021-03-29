Террористы-смертники из Индонезии оказались семейной парой

Террористы, подорвавшие католическую церковь в индонезийском городе Макассар, оказались семейной парой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление полиции.

Мужчина и женщина, имена которых не называют, «поженились шесть месяцев назад», и «они состояли в связях с данной группировкой», говорится в сообщении.

«Антитеррористическое подразделение проводит расследование, были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке и организации нападения», — отмечает полиция.

Как сообщалось, взрыв осуществили два смертника. Они пытались въехать на мотоцикле на территорию собора, но им помешала охрана церкви.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, позже их число увеличилось до 14. Взрыв произошел, когда люди расходились по домам после службы. Один из прихожан пытался не дать войти в церковь террористу. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не посещать места массового скопления и проявлять осторожность.

28 марта католики отмечают Вербное воскресенье.