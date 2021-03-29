Минтруд изменил требования к имуществу при назначении пособия на детей 3–7 лет

Минтруд изменил проект постановления с правилами назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает газета «Известия».

Отмечается, что правила начнут действовать 1 апреля этого года.

Первый вариант проекта постановления Минтруд представил в первой половине марта.

В конце прошлой недели документ был скорректирован с учетом предложений общественного совета, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что это делается для того, чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении.

Как сообщалось. правительство России утвердило постановление, по которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В бюджете Пенсионного фонда на цели индексации предусмотрено 12,8 млрд руб. Нововведение затронет более 3,9 млн человек.